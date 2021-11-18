Radamel Falcao İspanya'yı kasıp kavurdu! ''En iyisi...''

Star.com.tr 18 Kasım 2021 Perşembe 08:03 - Güncelleme: 18 Kasım 2021 Perşembe 08:03

Galatasaray'dan sezon başında ayrılan ve İspanya'ya giden Radamel Falcao Rayo Vallecano formasıyla fırtınalar estiriyor. 4'ü ilk 11 olmak üzere 8 maça çıkan Kolombiyalı yıldız 5 gol atmayı başardı. İspanya'ya geri dönen yıldız oyuncu hakkında Atletico Madrid döneminde forma giyerken takımı çalıştıran eski hoca Gregorio Manzano övgü dolu sözler söyledi.

"FALCAO ÇALIŞTIĞIM EN İYİ FORVET"

Gregorio Manzano İspanya'ya geri dönen ve başarılı performans gösteren Falcao için, "Radamel hala yüksek seviyede. Falcao, Luis Fabiano ile birlikte çalıştığım en iyi forvet. Kendisi sevecen ve çok saygılı bir futbolcu. İspanya'ya dönmesine ve Rayo'ya gitmesine çok sevindim. ayo'da herkesin sevgisini kazandı. O onların amiral gemisi." diye konuştu.

FALCAO EKİM AYININ EN İYİSİ SEÇİLDİ

Kolombiyalı yıldız İspanya'da başarılı performansını da taçlandırdı. Rayo Vallecano ile 5 gol atmayı başaran Radamel Falcao ekim ayında oynadığı dört maçta sadece bir gol atmasına rağmen ayın en iyi futbolcu seçildi. Falcao, kendisini sezonun en iyi transferi olarak gören Rayo taraftarlarının yeni sevgisi oldu. Öte yandan şansız bir şekilde sakatlanan yıldız isim 20 gün ile bir ay arasında sahalardan uzak kalacak.