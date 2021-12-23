Radamel Falcao istatistikleri altüst etti! İspanya ve Avrupa rekoru kırıldı

star.com.tr 23 Aralık 2021 Perşembe 00:06 - Güncelleme: 23 Aralık 2021 Perşembe 00:06

Yıldız golcü Radamel Falcao'lu Rayo Vallecano, İspanya'da fırtına gibi esmeye devam ediyor. Radamel Falcao'nun da başarısında büyük pay sahibi olduğu Rayo Vallecano, La Liga'da Avrupa'daki takımları geride bırakarak büyük bir başarıya imza attı. Takım La Liga'da 30 puanla 4. Sırada bulunuyor.

RADAMEL FALCAO'LU RAYO VALLECANO EVİNDE KAZANIYOR

Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun da forma giydiği Rayo Vallecano ligde harika bir grafik çiziyor. İspanya La Liga'da evinde oynadığı 9 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Rayo Vallecano, 9 maçta 19 gol atarken kalesinde yalnızca 3 gol görerek bu alanda İspanya ve diğer Avrupa takımlarını gerisinde bıraktı.

RADAMEL FALCAO, BAŞARININ TEMELİNİ OLUŞTURUYOR

Radamel Falcao, tecrübesi ve performans olarak katkısı ile Rayo Vallecano'nun başarısında büyük önem taşıyor. Ligde 4. Sırada bulunan Rayo Vallecano'nun bu başarılı grafiği sürdürmesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.

FALCAO'NUN RAYO VALLECANO KARNESİ

Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan bedelsiz olarak İspanya La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano'ya transfer olan Radamel Falcao, 10 maçta 5 gollük performansla takımına önemli katkıda bulundu.