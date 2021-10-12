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  • Radamel Falcao Kolombiya'da gündem oldu! Kimse bunu beklemiyordu: Brezilya maçında...
Spor

Radamel Falcao Kolombiya'da gündem oldu! Kimse bunu beklemiyordu: Brezilya maçında...

Kolombiya'da Radamel Falcao 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Brezilya ile oynanan maç sonrasında ülkesinde gündem oldu. Karşılaşmada 74 dakika görev alan Radamel Falcao etkisiz kalırken maçın ikinci yarısında şut dahi çekemedi ve oyundan alındı. Kolombiya'da ise bu durum gündem oldu.

Star.com.tr12 Ekim 2021 Salı 18:53 - Güncelleme: 12 Ekim 2021 Salı 20:49
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Türkiye'de Galatasaray'da forma giyen Kolombiyalı Radamel Falcao Brezilya ile 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde oynanan maç sonrasında ülkesinde gündem oldu. Uruguay ve Brezilya ile karşı karşıya gelen Kolombiya'da Falcao iki maçta da görev alsa da 90 dakikayı tamamlayamadı ve Kolombiya iki maçtan da bir puan alarak grupta 5. sıraya geriledi.

FALCAO'DAN ŞAŞIRTAN PERFORMANS: ŞUT DAHİ ÇEKEMEDİ

Kolombiya'da Radamel Falcao Uruguay ve Brezilya maçlarında sahaya ilk 11'de çıktı. 90 dakikayı tamamlayamayan Falcao, Uruguay maçında 58, Brezilya maçında ise 74 dakika sahada kaldı. Falcao Brezilya maçında hayal kırıklığı yaşatırken ikinci yarıda şut dahi çekemedi.

FALCAO'DAN MAÇ SONRASI PAYLAŞIM

Brezilya maçında da bir puan alan Kolombiya'da Falcoa maç sonrasında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Ekvador ile karşılaşacaklarını hatırlatan yıldız oyuncu, "Sahada her şeyimizi verdik. Sıradaki rakibimizi düşünüyoruz" dedi.

FALCAO, İSPANYA'YA FIRTINA GİBİ BAŞLAMIŞTI

Galatasaray'dan ayrılan Falcao İspanya La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano'ya transfer olmuştu. Vallecano ile çıktığı ilk maçta gol atma başarısı gösteren Falcao çıktığı 4 maçta 3 gol attı.

Star.com.tr

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