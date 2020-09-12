Radamel Falcao performansıyla tam not aldı

12 Eylül 2020 Cumartesi 23:54 - Güncelleme: 12 Eylül 2020 Cumartesi 23:54

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, Gaziantep FK karşısında attığı gollerin yanında yakaladığı istatistiklerle de sezona hazır olduğunu gösterdi.

Kolombiyalı yıldız 87 dakika sahada kaldığı süre içerisinde 28 kez topla buluşurken 15 pas kullandı ve bu pasların tamamında başarı yakaladı. Kaleye 6 şut gönderen 35 yaşındaki golcü, bu şutların 4'ünde isabet buldu.

Sahada etkili bir oyun gösteren Falcao ayrıca takım arkadaşlarına da özellikle savunma arkasında açık alan yaratmayı başardı ve 1 şut pası vermeyi başardı.

Kolombiyalı yıldız Galatasaraylı taraftarlardan Gaziantep FK karşısında tam puan aldı.

Radamel Falcao'nun performansı

Gol: 2

Oynadığı dakika: 87

Topla Buluşma 28

Pas: 15

Pas yüzdesi: %100

Şut: 6

İsabetli Şut: 4

Şut Pası: 1