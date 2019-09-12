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Radamel Falcao sahne alıyor

Galatasaray’ın Monaco’dan transfer ettiği 33 yaşındaki Kolombiyalı forvet, bugün Kasımpaşa ile Türk Telekom Stadı’nda oynanacak müsabakada ilk kez Sarı-Kırmızılı forma ile sahaya çıkacak.

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STAR

CİM-BOM’DA Radamel Falcao zamanı... Sarı-Kırmızılılar’ın yılın hikayesine dönen transferini son anda tamamlayarak kadrosuna kattığı 33 yaşındaki Kolombiyalı forvet, bugün taraftarlarla buluşacak. Lige milli maçlar nedeniyle verilen arada takımla birlikte antrenmanlara çıkarak hazır duruma gelen Falcao’nun, Teknik Direktör Fatih Terim tarafından bugünkü Kasımpaşa mücadelesinde ilk 11’de sahaya sürülmesi bekleniyor. Bu arada Galatasaray You Tube hesabından Falcao’nun transfer süreciyle ilgili 12 dakikalık bir video yayınladı. Videoda yöneticilerden taraftara kadar herkese yer verildi.

Seri, Emre Mor ve Andone cezalı

LİGDE bugün Kasımpaşa ile galibiyet savaşı verecek olan Galatasaray’da üç cezalı bulunuyor. Sarı-Kırmızılılar’da Konya mücadelesinde gördüğü kırmızı kart yüzünden 2 maç ceza alan Jean Michael Seri ile geçen hafta çift sarıdan atılan Emre Mor’un yanı sıra Brighton’dan cezalı gelen Florin Andone bugün forma giyemeyek. Seri ve Emre bugünkü karşılaşma ile cezalarını tamamlayacak.

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