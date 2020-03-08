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Spor

Radamel Falcao, Süper Lig'e damga vuruyor

Sezonun en flaş transferi Radamel Falcao, ligin ilk yarısındaki 16 haftada 1 gol atabilmişti. Radamel Falcao, süre aldığı son 7 maçta ise 8 kez ağları sarstı.

08 Mart 2020 Pazar 20:16 - Güncelleme: 08 Mart 2020 Pazar 20:16

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, çıkışını devam ettiriyor. Sezon içinde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle form tutmakta zorlanan Kolombiyalı oyuncu son maçlara ise damgasını vurdu

Sarı kırmızılıların usta ismi Radamel Falcao, süre aldığı son 7 maçta 8 gol attı.

Antalyaspor maçında iki kez fileleri havalandıran Falcao, Denizlispor ve Konyaspor ağlarına da birer gol bırammıştı. Yeni Malatyaspor maçını boş geçen Falcao, Fenerbahçe derbisinde de ağları sarstı. Gençlerbirliği filelerini iki kez havalandıran Falcao, Sivasspor'u da boş geçmedi.

Süper Lig'de 13 maçta şans bulan 34 yaşındaki Radamel Falcao Garcia Zarate toplamdaki gol sayısını ise 9'a yükseltti. Falcao'nun Türkiye Kupası'nda da 1 golü bulunuyor.

KOLOMBİYA'YI DA SALLADI

Radamel Falcao'nun bu çıkışı ülke basınında da ses getirdi. AS Kolombiya'da yer alan haberde Falcao'nun Süper Lig'e damga vurmaya hazır hale geldiği yazılmıştı.

FALCAO'NUN GOL ATTIĞI MAÇLAR

(1) Kasımpaşa

(2) Antalyaspor

(1) Denizlispor

(1) Konyaspor

(1) Fenerbahçe

(2) Gençlerbirliği

(1) Sivasspor

(sporx)

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