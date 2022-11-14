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Spor

Radamel Falcao yeniden İstanbul'a geliyor! Tarihi belli oldu...

Bir dönem Galatasaray forması giyen Kolombiyalı dünya yıldızı Radamel Falcao, takımı Rayo Vallecano'nun La Liga ve Türkiye Süper Lig'i işbirliği kapsamında İstanbul'a gelecek. Bu sırada hem eski takımı Galatasaray'la hem de eski rakibi Fenerbahçe ile bir hazırlık maçı oynayacak.

Haberler.com14 Kasım 2022 Pazartesi 14:09 - Güncelleme:
Radamel Falcao yeniden İstanbul'a geliyor! Tarihi belli oldu...
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Katar'ın ev sahipliğindeki 2022 Dünya Kupası için verilecek arada hazırlık maçları için İstanbul'a gelecekleri öğrenilen Rayo Vallecano ve Villarreal İstanbul'un devlerine konuk olacak. Şu anda Rayo Vallecano forması giyen eski Galatasaraylı yıldız Radamel Falcao'da eski takımına karşı mücadele edecek.

İKİ LİG ARASINDA İŞBİRLİĞİ

Her iki kulüpten yapılan açıklamada, La Liga'nın Süper Lig'le yaptığı işbirliği çerçevesinde Rayo Vallecano ve Villarreal'in, Fenerbahçe ve Galatasaray'la hazırlık maçı yapacağı belirtildi. Rayo Vallecano'nun 28 Kasım'da İstanbul'a geleceği aktarılırken 30 Kasım'da Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'yle, 3 Aralık'ta ise Nef Stadı'nda Galatasaray'la karşılaşacağı belirtildi.

TARİHLER BELLİ OLDU

Villarreal'den yapılan açıklamada ise hazırlık maçları kapsamında İspanyol ekibinin 3 Aralık'ta Fenerbahçe'yle, 6 Aralık'ta ise Galatasaray'la karşılaşacağı aktarıldı. Rayo Vallecano, bu iki maçın ardından 17 Aralık'ta İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'la mücadele edecek

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