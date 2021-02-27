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Spor

Radamel Falcao'dan Galatasaray taraftarına mesaj

Süper Toto Süper Lig'in 27. haftasında evinde Erzurumspor'u 2-0'lık skorla yenen Galatasaray'da 52 gün sonra sahalara geri dönen Radamel Falcao maç sonu açıklamalarda bulundu.

27 Şubat 2021 Cumartesi 22:14 - Güncelleme: 27 Şubat 2021 Cumartesi 22:14
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Galatasaray'da sahalara geri dönen Radamel Falcao, BB Erzurumspor maçının ardından mesaj yolladı.

86. dakikada Mustafa Muhammed'in yerine oyuna dahil olan Kolombiyalı yıldız, "Sahalara geri döndüğüm için mutluyum. Her gün daha çok çalışmaya devam edeceğim." dedi.

52 GÜN SONRA SAHALARA GERİ DÖNDÜ

Sakatlık sürecini atlatan ve bir süredir takımla çalışmalarını sürdüren Radamel Falcao, 52 gün aradan sonra sahaya indi. Tecrübeli futbolcu, son olarak 2 Ocakta oynanan Antalyaspor maçının kadrosunda yer almıştı.

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