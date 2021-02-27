Radamel Falcao'dan Galatasaray taraftarına mesaj

27 Şubat 2021 Cumartesi 22:14 - Güncelleme: 27 Şubat 2021 Cumartesi 22:14

Galatasaray'da sahalara geri dönen Radamel Falcao, BB Erzurumspor maçının ardından mesaj yolladı.

86. dakikada Mustafa Muhammed'in yerine oyuna dahil olan Kolombiyalı yıldız, "Sahalara geri döndüğüm için mutluyum. Her gün daha çok çalışmaya devam edeceğim." dedi.

52 GÜN SONRA SAHALARA GERİ DÖNDÜ



Sakatlık sürecini atlatan ve bir süredir takımla çalışmalarını sürdüren Radamel Falcao, 52 gün aradan sonra sahaya indi. Tecrübeli futbolcu, son olarak 2 Ocakta oynanan Antalyaspor maçının kadrosunda yer almıştı.