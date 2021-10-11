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Spor

Radamel Falcao'lu Kolombiya Brezilya'dan puanı kaptı

2022 Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinde Radamel Falcao'lu Kolombiya, sahasında konuk ettiği yıldızlar topluluğu Brezilya ile 0-0 berabere kaldı.

11 Ekim 2021 Pazartesi 07:45 - Güncelleme: 11 Ekim 2021 Pazartesi 07:45
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2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika elemeleri kapsamında Kolombiya, sahasında grubun güçlü takımlarından Brezilya'yı konuk etti. Karşılaşmada baskın oynayan taraf Brezilya olurken, mücadele golsüz eşitlikle sona erdi ve puanlar paylaşıldı.

Metropolitano Roberto Melendez Stadyumu'nda oynanan maçta, Galatasaray'ın eski golcüsü Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao 74 dakika süre alırken, ev sahibi takım aldığı 1 puanın ardından 15 puanla 5. sırada bulunuyor. Brezilya ise 10 maç sonunda topladığı 28 puanla namağlup şekilde grup liderliğini sürdürüyor.

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