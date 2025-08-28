İSTANBUL 29°C / 21°C
Spor

Radamel Falcao'nun geleceği belirsiz

En son 19 Haziran'da sahaya çıkan Kolombiyalı yıldız oyuncu Radamel Falcao'nun geleceği belirsizliğini koruyor.

28 Ağustos 2025 Perşembe 08:52
Radamel Falcao'nun geleceği belirsiz
Kolombiyalı efsane Radamel Falcao, en son 19 Haziran'da sahaya çıktı. MLS, İspanya ve Arjantin iddiaları gündemde olsa da tecrübeli futbolcu için somut teklif yok. Falcao'nun emekli olabileceği söyleniyor.

Futbol dünyası, Kolombiyalı forvet Radamel Falcao Garcia'nın geleceğiyle ilgili belirsizlik içinde. 39 yaşındaki 'El Tigre', Millonarios formasıyla iki final oynasa da kupa kaldıramadan ayrıldı.

Taraftarlara son hediyesi, geçen sezon Santa Fe'ye attığı unutulmaz frikikti. Ancak sözleşmesinin bitişiyle sessizlik hakim. Falcao'nun sahalara veda edip etmediği merak konusu. Kolombiya basınındaki kaynaklara göre Falcao emekliliği seçti.

