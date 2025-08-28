Radamel Falcao'nun geleceği belirsiz

Kolombiyalı efsane Radamel Falcao, en son 19 Haziran'da sahaya çıktı. MLS, İspanya ve Arjantin iddiaları gündemde olsa da tecrübeli futbolcu için somut teklif yok. Falcao'nun emekli olabileceği söyleniyor.

Futbol dünyası, Kolombiyalı forvet Radamel Falcao Garcia'nın geleceğiyle ilgili belirsizlik içinde. 39 yaşındaki 'El Tigre', Millonarios formasıyla iki final oynasa da kupa kaldıramadan ayrıldı.

Taraftarlara son hediyesi, geçen sezon Santa Fe'ye attığı unutulmaz frikikti. Ancak sözleşmesinin bitişiyle sessizlik hakim. Falcao'nun sahalara veda edip etmediği merak konusu. Kolombiya basınındaki kaynaklara göre Falcao emekliliği seçti.