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Spor

Radamel Falcao'nun tepkisi: ''Neden gol sevincinde izin yok?''

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, Borussia Dortmund - Schalke 04 maçına dair dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

16 Mayıs 2020 Cumartesi 18:45 - Güncelleme: 16 Mayıs 2020 Cumartesi 18:46
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Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, Bundesliga'nın geri dönmesi sonrasında maçlar oynanırken dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Tecrübeli oyuncu, futbolcuların gol sevincini birlikte yaşamamasının, birbirlerine sarılmamasının nedenini merak ettiğini belirtti.

Gol sevinci dışında birçok noktada temasın olduğunu kaydeden Falcao, "Futbola geri dönüşü gördüm, merak ediyorum: Gollerde sarılmaya izin verilmemesinin nedeni var mı? Zaten maç boyunca temas halindeyiz, kornerde defans oyuncusu senin üzerinde, barajlarda herkes yan yana." dedi.

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