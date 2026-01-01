Kızılyıldız'da forma giyen Rade Krunic, eski kulübü Fenerbahçe hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sarı lacivertli ekipte oynadığı dönemi değerlendiren Bosnalı orta saha, Türkiye'de yaşadıklarını sert ifadelerle anlattı.

"NASIL BU KADAR BASİT DÜŞÜNEBİLİRLER?"

Fenerbahçe'nin çok zor bir ortam olduğunu söyleyen Krunic, asıl şaşkınlığını kulübün yapısının yarattığını belirtti. Deneyimli futbolcu, "Fenerbahçe çok zor bir ortam! Gerçekten çok ama çok zor. Beni asıl şaşırtan şey şu oldu: Bu kadar büyük bir kulüp, bu kadar büyük hedefleri olan bir camia, nasıl bu kadar basit ve yüzeysel düşünebilir?" dedi.

"FUTBOLU DOĞRU ŞEKİLDE ANLAMIYORLAR"

İtalya ile Türkiye arasında büyük bir fark olduğunu vurgulayan Krunic, "Futbol bilgisi anlamında çok eksikler. Futbolu doğru şekilde anlamıyorlar... İtalyanlarla kıyasladığınızda aradaki fark çok büyük. İtalya'dan Türkiye'ye gelmek ciddi bir fark." ifadelerini kullandı.

"BANA F.BAHÇE'Yİ ANLATTILAR AMA..."

Fenerbahçe'ye transfer sürecine de değinen Krunic, kulübe geldiğinde Dusan Tadic, Edin Dzeko, Dominik Livakovic ve Miha Zajc tarafından karşılandığını belirterek, "Nereye geldiğimi biliyordum. Dusan Tadic ve Edin Dzeko beni karşıladı. Livakovic ve Zajc da vardı. Bana Fenerbahçe'yi anlattılar ama bu kadar amatör olabileceklerini gerçekten anlayamamışım... Özellikle futbolun yönetildiği bazı departmanlarda." sözlerini sarf etti.

"UYUM SAĞLAYAMADIM"

Sarı lacivertli takıma uyum sağlayamadığını açıkça dile getiren Krunic, "Açık konuşayım, uyum sağlayamadım. Ne oyun stiline, ne bu 'kontrolsüz, kaotik' futbola... İtalya'da ne yapmam gerektiğini net olarak bilmeye alışmıştım. Sahada doğaçlama yapayım, sürekli bir şeyler uydurayım... Bu bana göre değil." dedi.

"MOURINHO ÇOK İYİ BİR HOCA"

Yarım sezonun ardından Jose Mourinho'nun takımın başına gelmesini kendisi için bir fırsat olarak gördüğünü söyleyen Krunic, Portekizli teknik adamın kendisini Roma döneminde de istediği dile getirdi. Mourinho'nun çok iyi bir teknik direktör olduğunu vurgulayan deneyimli futbolcu, buna rağmen onun da Fenerbahçe için uygun görülmediğini belirtti.

Mourinho'ya "fazla defansif" ve "takım az gol atıyor" şeklinde eleştiriler yöneltildiğini söyleyen Krunic, "Oysa Mourinho'nun kazanan bir mantalitesi var ve maç nasıl kazanılır çok iyi biliyor. Sonuca oynayan bir teknik adam. Ama bu Fenerbahçe'de pek önemsenmedi ve sonunda onun da ayrılması gerekti" dedi.

"NEDEN 12 YILDIR ŞAMPİYON OLAMIYORLAR?"

Fenerbahçe'nin uzun süredir şampiyonluk yaşayamamasına da değinen Krunic, "Belki de kendilerine şu soruyu sormalılar: Neden 12 yıldır şampiyon olamıyorlar?" sözleriyle eleştirilerini sürdürdü.

Bosnalı futbolcu, Galatasaray ile Fenerbahçe'yi de kıyaslayarak, "Galatasaray, Fenerbahçe'ye göre daha vizyonlu ve Avrupa odaklı. Bu yüzden ligi domine ediyorlar" değerlendirmesinde bulundu.