Rade Krunic'ten ilk 11 siftahı

Fenerbahçe'nin İtalya'nın Milan takımından satın alma opsiyonu ile kiraladığı Rade Krunic, Süper Lig'de ilk kez ilk 11'de forma giydi.

Geçtiğimiz hafta Ziraat Türkiye Kupası'nda Adanaspor ile oynanan maçta 11'de yer alan Rade Krunic, Samsunspor mücadelesinde ise son bölümde oyuna dahil olmuştu.

İYİ BİR GÖRÜNTÜ ÇİZDİ

Teknik direktör İsmail Kartal, Fred'in yokluğunda Krunic'e görev verdi. 30 yaşındaki Bosna Hersekli ön libero, iyi bir görüntü çizdi. Hem defansa yardım etti hem de ileride sık sık gol aradı.