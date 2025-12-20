İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Aralık 2025 Cumartesi / 1 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8044
  • EURO
    50,1756
  • ALTIN
    5972.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Radomir Djalovic: 1 puan aldığımız için mutluyuz
Spor

Radomir Djalovic: 1 puan aldığımız için mutluyuz

Kayserispor Teknik Direktörü Radomir Djalovic, Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, '90+3. dakikada beraberlik golünü bulduk. Alınan bu bir puan bizi mutlu etti.' dedi.

AA20 Aralık 2025 Cumartesi 17:42 - Güncelleme:
Radomir Djalovic: 1 puan aldığımız için mutluyuz
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Zecorner Kayserispor'da teknik direktör Radomir Djalovic, aldıkları bir puanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Djalovic, karşılaşmanın ardından maçın oynandığı Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında sözlerine Konyaspor'u tebrik ederek başladı.

Rakibin ciddi anlamda mücadele verdiğini aktaran Djalovic, "Bence Kayserispor bugün sahada daha iyi olan taraftı, daha iyi olan takımdı. Takımım bugün her top için mücadele etti. Elinden geleni ortaya koydu. Birçok fırsat yakaladık oyunun içerisinde ama bunları değerlendiremedik. Futbol böyle bir oyun. Siz atamazsanız rakibiniz atar." diye konuştu.

Djalovic, golü yedikten sonra pes etmediklerinin altını çizerek, "90+3. dakikada beraberlik golünü bulduk. Oyuncularım ciddi anlamda karakter koydu. Alınan bu bir puan bizi mutlu etti." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Fren yerine gaza bastı: Kaza anı güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.