  Radomir Djalovic: 3 puan öz güven getirdi
Spor

Radomir Djalovic: 3 puan öz güven getirdi

Kayserispor Teknik Direktörü Radomir Djalovic, Çaykur Rizespor maçının ardından, 'Bu 3 puan bize öz güven getirdi. Umarım önümüzdeki maçlarda da bunu devam ettiririz' dedi.

29 Kasım 2025 Cumartesi 17:58
Radomir Djalovic: 3 puan öz güven getirdi
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Kayserispor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Kayserispor Teknik Direktörü Radomir Djalovic, açıklamalarda bulundu. Rizespor galibiyetinin kendilerine öz güven getirdiğini dile getiren Djalovic, "Bizim adımıza çok önemli bir galibiyet. Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Sahaya çok iyi karakter koydular, çok iyi mücadele ettiler. Gaziantep FK maçında da her şey bizim adımıza çok kötü değildi, iyi yaptığımız şeyler de vardı. Ama neticesinde yaptığımız hatalardan maçı kaybetmiştik. Bugün ise maçı kazanıyoruz ama kazanırken de gol yemeden bitirdik. Kalemizi gole kapadık. Bazı oyuncularımız kendi pozisyonlarında oynamadılar. Mesela Bennasser stoperde oynadı ve çok iyi bir performans sergiledi. Rakibimiz Çaykur Rizespor'un da birkaç fırsatı vardı. Onları da tebrik ediyorum. Bizim artık bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Ama bir maç kazanıp, bir maç kaybederek değil. Oyuncularıma da bunu söyledim. Bugün üç puan aldık. Tabii ki bu çok önemli ama bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Yeterli seviyede kaliteleri olduğunu söyleyebilirim. Ama bu kaliteyi göstermek için de her maç aynı şekilde mücadele etmemiz gerekiyor. Bu üç puan bize öz güven getirdi. Umarım önümüzdeki maçlarda da bunu devam ettiririz" ifadelerini kullandı.

