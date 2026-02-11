İSTANBUL 10°C / 7°C
Spor

Radomir Djalovic, Kayserispor'a fayda etmedi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor'un teknik direktörü Radomir Djalovic, sarı-kırmızılı kulüpte son 10 yılda 15 maç ve üzeri görev yapan 12 teknik direktör arasında en az puan ortalamasına sahip çalıştırıcı oldu.

11 Şubat 2026 Çarşamba 15:03
Radomir Djalovic, Kayserispor'a fayda etmedi
Kayserispor'da 122 gün önce göreve başlayan ve takımın başında 15 resmi maça çıkan Djalovic, maç başına 0,87 puan ortalamasında kaldı.

Djalovic, bu performansla sarı-kırmızılı kulüpte son 10 yılda 15 maç ve üzeri görev yapan 12 teknik direktör arasında en düşük puan ortalamasının sahibi oldu.

Ligde 13 maçta takımın başında sahaya çıkan Djalovic'in çalıştırdığı sarı-kırmızılı takım, ligin 11. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 3-2, 14. haftasında da Çaykur Rizespor'u deplasmanda 1-0 yendi.

Djalovic idaresinde ligde çıktığı müsabakaların 7'sini kaybeden Kayserispor, 4 mücadeleden ise beraberlikle ayrıldı.

Djalovic yönetimindeki Kayseri ekibi, ligde 13 maçta 12 kez rakip ağları havalandırırken, kalesinde 26 gole engel olamadı.

Kayserispor, ligde topladığı 15 puanla 17. sırada yer alıyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Djalovic idaresindeki Kayserispor birer galibiyet ve mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Niğde Belediyespor 1-0 mağlup etti, turnuvanın 4. turunda deplasmanda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'ne 2-0 yenilerek kupadan elendi.

KAYSERİSPOR'DA SON 10 YILDA 24 TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİNE GİDİLDİ

Sarı-kırmızılı kulüpte son 10 yılda 22 teknik direktör 24 kez göreve geldi.

Bu isimler arasından sadece 12'si 15 maç ve üzeri görev yapabildi.

Son olarak geçen sezon takımı çalıştıran ve İngiltere Championship takımlarından Hull City ile anlaşan Sergej Jakirovic, 15 maç ve üzeri görev yapan teknik adamlar arasında 1,71 puan ortalamasıyla ilk sırada yer aldı.

Jakirovic'i 1,54 puan ortalamasıyla Marius Sumudica, 1,48'le Hikmet Karaman, 1,44'le Çağdaş Atan ve 1,38'le Recep Uçar takip etti.

Djalovic'ten sonra en düşük puan ortalaması ise 0,90'la Burak Yılmaz'a ait.

Kayserispor'da son 10 yılda 15 maç ve üzeri görev yapan teknik direktörlerin performansı şöyle:

Teknik direktörMaç sayısıPuan ortalaması
Sergej Jakirovic171,71
Marius Sumudica411,54
Hikmet Karaman (2021-2022 sezonu)441,48
Çağdaş Atan431,44
Recep Uçar211,38
Tolunay Kafkas311,23
Robert Prosinecki191,21
Hikmet Karaman (2018-2019 ve 2019-2020)301,20
Sergen Yalçın171,18
Hakan Kutlu261,12
Ertuğrul Sağlam160,94
Burak Yılmaz210,90
Radomir Djalovic150,87

