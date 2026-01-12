Radomir Djalovic'ten Türk futboluna övgü

Süper Lig takımlarından Zecorner Kayserispor'un teknik direktörü Radomir Djalovic, Türk futbolunun tesisleşme ve yatırımlarla üst seviyeye çıktığını ve dünyadaki gelişmeleri takip ettiğini söyledi.

Sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını Belek'te tamamlayan sarı-kırmızılı ekibinin Karadağlı teknik adam, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Kamp değerlendirmesiyle sözlerine başlayan 43 yaşındaki teknik direktör, "İyi bir kamp dönemi geçiriyoruz. Şu ana kadar antrenmanlarımız, oyuncularımızın isteği, arzusu her şey planladığımız gibi. Sadece 2-3 sakat oyuncumuz var. Şimdi önümüzde antrenmanlarımız ve oynayacağımız bir maç var. Kayseri'ye sorunsuz bir şekilde dönüp, Beşiktaş'a karşı son hazırlıklarımızı tamamlayacağız." diye konuştu.

Türkiye'de futbol oynadığı dönemde mutlu olduğunu vurgulayan genç çalıştırıcı, şunları kaydetti:

"O zamanki futbolla periyotlar, dönemler farklı. Bugün yeni statlar, taraftarlar, tesisler bunların hepsi üst seviyeye çıkmış. Burada büyük takımlar var. Büyük destekleri var. Fenerbahçe ve Galatasaray rakipleriyle mücadele etmek için önemli yıldızlar getiriyorlar. Avrupa'da çok büyük rakiplerle eşleşiyorlar, onlara karşı oynuyorlar. Arsenal, Chelsea ve Milan gibi rakiplerle karşılaşıyorlar. Galatasaray, Liverpool'u yenebiliyor. Fenerbahçe de oynadığı takımlara karşı başarılı oluyor. Bunlara karşı mücadele etmek için bu tür oyuncuları getirmek gerekiyor. Dünyadaki futbolun gelişmesi ve büyümesiyle Türkiye Ligi'nin bunu takip ettiğini düşünüyorum."

"İKİNCİ YARI ZOR GEÇECEK"

Genç teknik direktör, sezonun ikinci yarısında daha fazla puan toplamayı hedeflediklerini belirtti.

Teknik direktör Markus Gisdol'un ayrılmasının ardından Kayserispor'un başına geçtiğini hatırlatan Djalovic, "O süreç ve ondan önceki süreçte Kayserispor, iyi oynadığı ve kazanabileceği 2-3 maçı kazanamamıştı. Bazı şanssızlıklar yaşanmıştı. Sonrasında biz geldik. Futbol böyle bir oyun. Geldiğimizde biraz antrenman şekillerinde değişikliğe gittik. Sonrasında puanlar da kazanmaya başladık. İlk yarının son 4 maçını da yenilgisiz bir şekilde tamamladık. Son 9 maçta çok fazla sakatlığımız ve cezalı oyuncumuz oldu. Birçok oyuncunun pozisyonunu değiştirmek durumunda kaldık. Oyuncularım da büyük fedakarlık gösterdi. Ellerinden gelen en iyi performansı sahaya yansıttılar. Bu performanstan dolayı teşekkür ediyorum. İkinci yarı zor geçecek. İkinci yarıda daha fazla puan toplamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"17 MAÇTA ÇOK FAZLA GOL YEDİK"

Radomir Djalovic, "Sezonun ilk yarısında hangi maç içinizde ukde olarak kaldı?" sorusuna Konyaspor cevabını verdi.

Söz konusu karşılaşmada iyi bir performans sergilediklerini anlatan Djalovic, "Konyaspor maçında 90+3. dakikada beraberlik golünü atmamıza rağmen aslında daha iyi olan taraf bizdik. 4-5 tane net pozisyonlarımız vardı. Futbol böyle bir oyun. Bizden önce de Kayserispor birçok maçta iyi olmasına rağmen berabere kaldı ve puanlar kaybetti. Toplamda 9 kez berabere kaldık." şeklinde konuştu.

Ligde son 4 maçtaki pozitif oyunu devam ettirmeleri gerektiğini vurgulayan Kayseri temsilcisinin teknik direktörü, şu ifadeleri kullandı:

"17 maçta çok fazla gol yedik. Bu son maçlarda gösterdiğimiz savunma anlayışını aynı şekilde devam ettirmemiz lazım. Savunma tek başına savunma oyuncularının yaptığı bir şey değil. Savunmayı takım halinde, 11 kişi yapmanız gerekiyor. Herkes çok iyi şekilde çalışıyor. Her antrenmanda oyuncularım kendini geliştirmeye gayret ediyor. İkinci yarıda daha iyi oynayarak, puanlar toplayarak puan tablosunda yukarı sıralara çıkmak istiyoruz. Ne olursa olsun sezonu iyi bir yerde bitirmek istiyoruz."

"KAYSERİSPOR'DA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Radomir Djalovic, transfer çalışmalarına ilişkin bilgi verirken, takımındaki oyuncu grubuna da çok güvendiğini vurguladı.

Ligdeki tüm ekiplerin takviye yaptığını belirten Djalovic, "Biz bu süreçte 3 transfer yaptık. Daha da fazla transfer yapmamız gerekiyor. Bazı pozisyonlarda eksiklerimiz var. Sağ bekte, stoperde ve ön bölgede oyuncuya ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum. Yetkililerimiz ellerinden gelenin en iyisini yapacaklar. Kolay değil, farkındayız. Başka transfer yapamasak bile ben oyuncu grubuma çok güveniyorum. Bu grupla da başarılı olacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Kayserispor'dan teklif aldığında çok mutlu olduğunu paylaşan Djalovic, "Türkiye'de futbol oynama şansı yakalamış bir oyuncu olarak Kayserispor'un başına teknik direktör olarak geri dönmek benim için çok önemliydi. Büyük bir şans oldu. Buraya gelmeden önce Hırvatistan Ligi'nde ve kupada şampiyon olmuştuk. Yılı böyle kapamıştık. Şehri, kültürü ve biraz da dili biliyor olmam benim için avantajlardı. Kayserispor'un teknik direktörü olduğum için çok mutluyum." değerlendirmesini yaptı.

Kayseri mutfağının çok lezzetli olduğunu aktaran Radomir Djalovic, "Kayseri yemeklerini özledim. Hatta biraz kilo aldığımı bile söyleyebilirim. Pastırma ve yöresel yemekleri denedim. Kayseri'nin çok güzel yemekleri var." ifadeleriyle açıklamalarını noktaladı.