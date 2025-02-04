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Spor

Radu Dragusin'den Tottenham'a kötü haber!

Tottenham forması giyen Radu Dragusin'in sağ diz ön çapraz bağlarındaki sorun nedeniyle sezonu kapattı.

AA4 Şubat 2025 Salı 15:13 - Güncelleme:
Radu Dragusin'den Tottenham'a kötü haber!
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın defans oyuncusu Radu Dragusin'in sağ diz ön çapraz bağlarındaki sorun nedeniyle sezonun geri kalanını kaçırabileceği bildirildi.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, "Radu Dragusin'in sağ dizindeki ön çapraz bağ yaralanması nedeniyle ameliyat olacağını doğrulayabiliriz." denildi.

23 yaşındaki Rumen stoper, geçen hafta Tottenham'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Elfsborg'u 3-0 mağlup ettiği maçta sakatlanmıştı.

İngiliz basınına göre Dragusin'in en az 6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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