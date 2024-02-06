Sevilla forması giyen ve Trabzonspor'un ilgilendiği Rafa Mir, bordo-mavili takıma haber gönderdi.

TRABZONSPOR'A HABER GÖNDERDİ

Ara transfer döneminde Sevilla'dan Valencia'ya gitmesi beklenen ancak transferi son anda gerçekleşmeyen Rafa Mir, yeniden görüşmek için Trabzonspor'a haber gönderdi.

YENİDEN MASAYA OTURULACAK

Bordo-mavililerin bu gelişme sonrası 26 yaşındaki santrforla yeniden masaya oturması bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Rafa Mir, bu sezon Sevilla formasıyla şu ana kadar 22 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 6'sında ilk 11'de yer aldı. Toplam 694 dakika sahada kalan 26 yaşındaki İspanyol golcü, 3 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulundu.