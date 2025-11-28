Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi bir türlü çözülemiyor. Siyah-beyazlılar, oyuncu cephesiyle sorunu bir nihayete ulaştırmak için görüşmelerine devam ederken Portekiz basınından sürpriz bir haber gündeme düştü.

Record'da yer alan bilgiye göre Rafa Silva, Beşiktaş'tan bedelsiz ayrılmak için kulübe baskı yapıyor. Ayrıca deneyimli futbolcu Türkiye'de bir daha oynamayacağını da yönetime iletti.

Ancak haberin ayrıntılarında Beşiktaş'ın oyuncuyu serbest bırakmak için 5 milyon euro talep ettiği ve bunun gerçekleşmemesi halinde ayrılmasına izin verilmeyeceği belirtildi. Buna rağmen Rafa'nın ise bonservissiz gitme konusunda kararlı olduğu ifade edildi.

PERFORMANSI

Rafa Silva, Beşiktaş formasıyla şimdiye kadar 65 resmi karşılaşmada görev aldı. 32 yaşındaki Portekizli yıldız bu maçlarda 23 gol ve 16 asistlik skor katkısı verdi.