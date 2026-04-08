Beşiktaş'ın kriz yaşadığı ve yollarını ayırdığı Rafa Silva için Benfica'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

MOURINHO'NUN SÖZLERİ

Benfica'nın teknik direktörü Jose Mourinho, Casa Pia ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından dikkat çeken sözler kullandı.

Mourinho, "Artık sahada görmek istemediğim bazı oyuncularım var. Artık oynamalarını istemiyorum ama onlar kulübün varlıkları. Onları satmak istesem bile, piyasa değerlerini korumak için onları sahaya sürersem satmak daha kolay olur." ifadelerini kullandı.

MOURINHO'NUN SÖYLEDİĞİ OYUNCULAR

Record'da yer alan habere göre, Mourinho'nun söylediği oyunculardan birinin de Beşiktaş'tan transfer edilen Rafa Silva olduğu belirtildi.

Mourinho'nun Rafa Silva ile birlikte Enzo Barrenechea, Georgiy Sudakov ve Dodi Lukebakio kastettiği kaydedildi.

BENFICA'DA NE YAPTI?

Beşiktaş'tan sonra eski takımı Benfica'ya dönen Rafa Silva, Portekiz ekibinde bu sezon 12 maçta 2 kez ağları havalandırdı.