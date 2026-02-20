İSTANBUL 18°C / 8°C
Spor

Rafa Silva, Benfica'da kriz çıkardı! Portekizli yıldız gündemde

Portekiz basını, Rafa Silva'nın Benfica'da beklenen katkıyı veremediğini yazdı. Deneyimli oyuncunun performansı ve takıma etkisi tartışma konusu oldu.

HABER MERKEZİ20 Şubat 2026 Cuma 22:37 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan olaylı bir şekilde ayrılan Rafa Silva için Portekiz basınından bir iddia ortaya atıldı.

1.5 yıl süren Beşiktaş kariyerinin ardından takımda huzursuzluk yaptığı düşüncesiyle eski takımı Benfica'ya gönderilen Rafa Silva, ülkesinde de kriz çıkardı.

Portekiz'in güçlü gazetelerinden A Bola'nın iddiasına göre Rafa, takıma olumlu havdan çok olumsuz bir hava yarattı.

32 yaşındaki futbolcuyla ilgili ayrıca, "Rafa'nın sezonun kalan aylarında gol atma ve asist yapma, zorlu maçları çevirme yeteneğinden şüphe yok ancak bir buçuk yıl önce sözleşmesini yenilemeyi reddedip yeni bir takıma gitmek isteyen bir oyuncuyu geri getirmek için yapılan anlaşmanın mantıklı olup olmadığını bir kenara bıraksak bile, şu anda parçalar bir araya gelmiyor." ifadeleri kullanıldı.

RAFA'NIN YOLU

Rafa Silva sezonun ilk bölümünde Beşiktaş'ta 16 maçta süre alırken 5 gol ve 1 asist kaydetti. Benfica'ya geri döndükten sonra 5 maçta forma şansı bulan deneyimli oyuncu, gol veya asist üretemedi.

Rafa Silva, Benfica'yla sözleşmesi sona erdikten sonra 2024'te Beşiktaş'a imza atmıştı.

