Rafa Silva, Benfica'ya geri döndü! İşte Beşiktaş'ın kasasına girecek rakam

Portekizli yıldız Rafa Silva'nın geleceği netleşti. Siyah beyazlı ekip, Rafa Silva transferi için Benfica ile anlaştı. İki kulüp arasında anlaşmanın sağlanmasının ardından Portekizli yıldız İstanbul'dan ayrıldı. Benfica, 32 yaşındaki deneyimli futbolcu için Beşiktaş'a 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ21 Ocak 2026 Çarşamba 12:22 - Güncelleme:
Rafa Silva, Benfica'ya geri döndü! İşte Beşiktaş'ın kasasına girecek rakam
Beşiktaş'ta bir süredir krize dönüşen Rafa Silva belirsizliği sona erdi.

Kasım ayından bu yana maçlara çıkmayı reddeden ve takımdan ayrılmak isteyen Portekizli yıldızın, eski kulübü Benfica'ya transferi resmiyet kazandı.

BENFICA İLE EL SIKIŞILDI

Beşiktaş yönetimi, Benfica ile yapılan görüşmelerin ardından anlaşmaya vardı. Benfica, 1,5 yıllık sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu için siyah beyazlılara 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Anlaşmadaki bonus maddeleriyle bu rakam 7 milyon Euro'ya kadar çıkabilecek.

Transfer sürecinde Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Rafa Silva'yı özellikle istediği, bu doğrultuda Sportif Direktör Mario Branco'nun İstanbul'a gelerek Beşiktaşlı yöneticilerle son detayları görüştüğü öğrenildi.

ALACAKLARINDAN FERAGAT ETTİ

Beşiktaş'tan imza parasıyla birlikte yıllık yaklaşık 9 milyon Euro kazanan Rafa Silva, ayrılık sürecinde kulüpten olan alacaklarının önemli bir bölümünden feragat etti. Portekiz basınından A Bola, Benfica'nın Beşiktaş'tan Orkun Kökçü ve Gedson Fernandes transferlerinden kalan alacaklarının bir kısmını bu transferde mahsuplaşma yoluyla kullandığını yazdı.

İSTANBUL'DAN SESSİZCE AYRILDI

Transferin netleşmesinin ardından Rafa Silva, İstanbul'daki son işlemlerini tamamladı ve özel uçakla Portekiz'e gitti. Beşiktaş'a gelişi sırasında taraftarların yoğun ilgisiyle karşılanan yıldız oyuncunun, bu kez sabah saatlerinde sessiz sedasız şehirden ayrılması dikkat çekti. Benfica'nın transferle ilgili kısa süre içinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon büyük beklentilerle transfer edilen Rafa Silva, Beşiktaş formasıyla bu sezon 16 maçta 5 gol ve 3 asist üretti. Sahadaki performansına rağmen yaşanan kriz ve ayrılık isteği, Portekizli oyuncunun siyah beyazlı kariyerinin erken sona ermesine neden oldu.

