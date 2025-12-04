Geçen sezon başında Benfica'dan ayrılıp büyük ücretlerle Beşiktaş'a imza atan ve takımın en önemli silahı olmayı başaran Rafa Silva, bu sezon ise takımın en büyük çilesi oldu. Tesislere gelip idmanlara çıkmayan Portekizli futbolcu, kulüpte huzur kaçırdı. Başkan Adalı ve Teknik Direktör Sergen Yalçın, yıldız oyuncuyu tutmak için çok uğraştı fakat Rafa kararından bir milim geri adım atmadı. Jose Mourinho'nun takımında görmeyi çok arzu ettiği skorer hücumcu, Benfica'ya geri dönebilmek için her şeyi yaptı. Portekiz'den A Bola Gazetesi, Benfica'nın oyuncuya kapıları açık tuttuğunu fakat hiçbir şekilde teklif yapmadığını vurguladı. Benfica yöneticileri gazeteye, "Beşiktaş'la mükemmel ilişkilerimiz var ve izinsiz hiçbir görüşme yapmadık. Aramızı bozmak istemiyoruz" açıklamasını yaptı. Öte yandan futbolcunun 2027 yılına kadar sözleşmesinin devam ettiği ve serbest kalma bedelinin 15 milyon euro olduğu belirtildi. Rafa'nın alacaklarını bırakıp, tazminat ödeyerek Beşiktaş'tan ayrılması bekleniyor.

ŞAMPİYON YAPSIN GÖRELİM

Beşiktaş'ın eski golcüsü Vincent Aboubakar, Ertem Şener'in "Sergen Yalçın iyi bir teknik direktör mü?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Şampiyon olduğumuzda bunu başaran biz futbolculardık. Madem öyle, şimdi de şampiyon yapsın görelim."