İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Aralık 2025 Perşembe / 14 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4701
  • EURO
    49,6814
  • ALTIN
    5713.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Rafa Silva geri adım atmıyor! Beşiktaş'ın çilesi oldu
Spor

Rafa Silva geri adım atmıyor! Beşiktaş'ın çilesi oldu

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva bu sezon ise takımın en büyük sorunu oldu. Tesislere gelip idmanlara çıkmayan Portekizli futbolcu, kulüpte huzur kaçırdı. Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'den Benfica'ya gidişine benzer bir yıldırma politikası izleyen Rafa, hayaline kavuşmak üzere. Benfica ise ilişkileri bozmamak adına sürece dahil olmuyor.

AKŞAM4 Aralık 2025 Perşembe 09:02 - Güncelleme:
Rafa Silva geri adım atmıyor! Beşiktaş'ın çilesi oldu
ABONE OL

Geçen sezon başında Benfica'dan ayrılıp büyük ücretlerle Beşiktaş'a imza atan ve takımın en önemli silahı olmayı başaran Rafa Silva, bu sezon ise takımın en büyük çilesi oldu. Tesislere gelip idmanlara çıkmayan Portekizli futbolcu, kulüpte huzur kaçırdı. Başkan Adalı ve Teknik Direktör Sergen Yalçın, yıldız oyuncuyu tutmak için çok uğraştı fakat Rafa kararından bir milim geri adım atmadı. Jose Mourinho'nun takımında görmeyi çok arzu ettiği skorer hücumcu, Benfica'ya geri dönebilmek için her şeyi yaptı. Portekiz'den A Bola Gazetesi, Benfica'nın oyuncuya kapıları açık tuttuğunu fakat hiçbir şekilde teklif yapmadığını vurguladı. Benfica yöneticileri gazeteye, "Beşiktaş'la mükemmel ilişkilerimiz var ve izinsiz hiçbir görüşme yapmadık. Aramızı bozmak istemiyoruz" açıklamasını yaptı. Öte yandan futbolcunun 2027 yılına kadar sözleşmesinin devam ettiği ve serbest kalma bedelinin 15 milyon euro olduğu belirtildi. Rafa'nın alacaklarını bırakıp, tazminat ödeyerek Beşiktaş'tan ayrılması bekleniyor.

ŞAMPİYON YAPSIN GÖRELİM

Beşiktaş'ın eski golcüsü Vincent Aboubakar, Ertem Şener'in "Sergen Yalçın iyi bir teknik direktör mü?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Şampiyon olduğumuzda bunu başaran biz futbolculardık. Madem öyle, şimdi de şampiyon yapsın görelim."

ÖNERİLEN VİDEO

Yaşlı kadın metrelerce savruldu: Kaza anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.