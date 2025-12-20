İSTANBUL 14°C / 8°C
Rafa Silva geri döndü! Portekizli yıldız, yeniden kadroda

Rafa Silva, Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile oynanacak maç öncesinde Beşiktaş'ın kadrosuna dahil edildi. Uzun süredir takımdan ayrı kalan Portekizli futbolcu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın kararıyla mücadeleye yedekler arasında başlayacak.

20 Aralık 2025 Cumartesi 19:10
Süper Lig'de Rizespor karşısında kritik bir maça çıkacak Beşiktaş'ta, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından yıldız futbolcu Rafa Silva da kadroya dahil edildi.

Yönetim ve teknik heyet ile yaşanan sorunlar sebebiyle uzun süredir takımdan ayrı kalan tecrübeli futbolcu, Rizespor maçı kadrosuna alındı. Rafa Silva mücadeleye yedekler arasında başlayacak.

Öte yandan teknik direktör Sergen Yalçın ise ilk 11'de şu isimlere şans verdi;

Ersin, Taylan, Paulista, Djalo, Rıdvan, Demir Ege, Kartal, Orkun, Cerny, Rashica, Abraham.

