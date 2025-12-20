Süper Lig'de Rizespor karşısında kritik bir maça çıkacak Beşiktaş'ta, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından yıldız futbolcu Rafa Silva da kadroya dahil edildi.

Yönetim ve teknik heyet ile yaşanan sorunlar sebebiyle uzun süredir takımdan ayrı kalan tecrübeli futbolcu, Rizespor maçı kadrosuna alındı. Rafa Silva mücadeleye yedekler arasında başlayacak.

Öte yandan teknik direktör Sergen Yalçın ise ilk 11'de şu isimlere şans verdi;

Ersin, Taylan, Paulista, Djalo, Rıdvan, Demir Ege, Kartal, Orkun, Cerny, Rashica, Abraham.