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Spor

Rafa Silva için resmi açıklama geldi! Portekizli yıldızın maaşı belli oldu

Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde kadrosuna kattığı Rafa Silva ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını ve oyuncuya senelik 6 milyon euro ödeneceğini KAP'a bildirdi.

27 Haziran 2024 Perşembe 09:38 - Güncelleme:
Rafa Silva için resmi açıklama geldi! Portekizli yıldızın maaşı belli oldu
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Beşiktaş Kulübü, Rafa Silva olarak tanınan Portekizli futbolcu Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva'yı kadrosuna kattı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamada, "Profesyonel futbolcu Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva'nın transferi konusunda, oyuncu ile 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2026-2027 sezonu sonuna kadar 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya her sezon için 6 milyon avro garanti ücret ödenecektir." denildi.

Portekiz Milli Takımı formasını 25 defa giyen Silva, profesyonel kariyerine Feirense kulübünde başladı. Sonrasında Braga ve Benfica'da oynayan 31 yaşındaki futbolcu, kariyerinde ilk defa Portekiz dışındaki bir kulüpte oynayacak.

Bu arada siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından da Rafa Silva paylaşımında bulundu. "Hoş geldin Rafa Silva" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Çağrıyı aldı, o da en iyilerin stadyumuna geldi" ifadesine yer verildi.

Kulübün bir başka paylaşımında ise Portekizli futbolcunun İkinci Başkan Hüseyin Yücel ile bir araya gelerek sözleşmeyi imzaladığı kaydedildi.

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