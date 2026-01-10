Siyah-Beyazlılar'da yılan hikayesine dönen Rafa Silva sorunu çözülüyor. 32 yaşındaki yıldız oyuncunun, son yapılan antrenmanlara katılmaması ve ayrılık isteğini yönetime iletmesi süreci hızlandırdı. A Bola'nın haberine göre; Benfica, sezon başında oyuncuyu bedelsiz kadrosuna katmak istese de Beşiktaş'ın sözleşme fesih bedeli talep etmesi süreci tıkamıştı. İki kulüp arasındaki görüşmeler yeniden alevlendi. Benfica, bedelsiz gönderdiği Rafa'yı sembolik bir bonservisle kadrosuna katacak. Ayrılmak için direten Portekizli futbolcu da alacaklarından vazgeçecek.

FUTBOLU BIRAKACAKTI!

Beşiktaş'ta yaşanan sorunlar nedeniyle "Futbolu bırakma noktasına geldim" diyen Rafa Silva, Portekiz medyasında adeta magazin figürü oldu. Rafa'nın üst düzey şekilde futbol oynamaya eskisi gibi heves duymadığı ve kondisyonunun hayli yetersiz olduğu vurgulandı. Geçen sezon başında bedelsiz olarak Kara Kartal'a gelen yıldız oyuncu, 6 milyon euroluk yıllık ücret ve 10 milyon euro imza parasına 'evet' demişti. Bu sezon ligde 10 maçta 820 dakika sahada kalan Rafa Silva, 5 gol atıp 1 de asist üretti.