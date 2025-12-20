Beşiktaş'ta uzun bir süredir ana gündem maddelerinden biri haline gelen Rafa Silva konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Başkan Serdal Adalı'nın "15 milyon euroyu veren Rafa Silva'yı alır" açıklaması Portekiz'de gündem oldu. Record gazetesi ise süreci yakın kaynaklara dayandırdığı haberde şu ifadelere yer verdi: "Adalı'nın açıklaması futbolcu üzerinde baskı oluşturmak ve oyuncunun temsilcilerini ikna etmek adına bir 'gözdağı' niteliği taşıyor. Beşiktaş da 15 milyon euroluk değerin gerçekçi olmadığını biliyor. Benfica cephesi ise yaşanan bu gelişmeler karşısında sakinliğini koruyor. Portekiz ekibi, talep edilen yüksek rakamlar veya yaratılan kamuoyu baskısı karşısında herhangi bir endişe duymuyor ve süreci soğukkanlılıkla takip ediyor." 32 yaşındaki yıldız oyuncu, 2024 yazında 8 yıl oynadığı Benfica'dan ayrılarak bonservissiz olarak Beşiktaş'a transfer olmuştu. 9 milyon euro yıllık garanti ücret alan Rafa Silva'nın Siyah-Beyazlılar ile olan sözleşmesi 2027 yılının haziran ayında sona eriyor.