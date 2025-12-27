Geçtiğimiz dönemde Beşiktaş'tan ayrılmak istediğini açıklayan Rafa Silva'nın adı eski kulübü Benfica ile anılıyor.

Portekiz basını, yıldız oyuncunun transfer ihtimalini şöyle değerlendirdi: "Ancak asıl soru şu: Bu dönüş gerçekten mantıklı mı? Türk kulübü, Rafa Silva konusunda ciddi bir sorunla karşı karşıya. 32 yaşındaki oyuncu, 8 milyon euro imza parası aldı ve yıllık yaklaşık 6 milyon euro kazanıyor. İstanbul ekibi, hem sportif hem de finansal anlamda kulübü etkileyen bu "sorundan" kurtulmak istiyor. Bu nedenle Rafa'nın Benfica'ya dönüşü, Beşiktaş için ideal bir çözüm olarak görülüyor. Siyah-Beyazlılar, 15 milyon euro istiyor.

BAZI ARTILAR KATABİLİR

Buna karşın Benfi ca ve Rafa açısından bakıldığında, bu dönüşün en kötü seçenek olacağı düşünülüyor. Rafa'nın Benfi ca'daki dönemi, 2024 yılında kendi isteğiyle sona ermiş, sözleşme yenilemeyi reddetmişti. Henüz iki yıl bile geçmeden bu kararından pişman olduğu izlenimi oluşmuş durumda. Rafa Silva, Benfi ca'ya bazı artılar katabilir ve Mourinho'ya daha fazla seçenek sunarak kalite getirebilir. Ancak asıl sorun, oyuncunun Beşiktaş'tan aldığı yıllık 6 milyon euroluk maaşta ciddi bir indirimi kabul edip etmeyeceği. Bu rakam Benfi ca için uygulanabilir değil."