24 Ekim 2025 Cuma
  • Rafa Silva'dan kötü haber! Beşiktaş açıkladı
Spor

Rafa Silva'dan kötü haber! Beşiktaş açıkladı

Beşiktaş, Rafa Silva'nın her iki alt baldır adalesinde de kas ödemi tespit edildiğini açıkladı. Antrenmana çıkamayan Portekizli oyuncunun tedavisinin başlatıldığı bildirildi.

24 Ekim 2025 Cuma 14:45
Rafa Silva'dan kötü haber! Beşiktaş açıkladı
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva'nın, her iki alt baldır adalesinden sakatlandığı ve bu nedenle antrenmana çıkamadığı belirtildi.

Beşiktaş'ın, Rafa Silva'nın sağlık durumu hakkında yaptığı bilgilendirme şöyle:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Tümosan Konyaspor'la oynadığı müsabakanın ardından her iki alt baldır adalesinde sertlik ve ağrı hisseden futbolcumuz Rafa Silva'nın sağlık ekibimizce yapılan değerlendirmesinde gecikmiş başlangıçlı kas ödemi (D.O.M.S.) tespit edilmiştir.

Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yer almayan Rafa Silva'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

DERBİYE YETİŞECEK

Rafa Silva'nın Kasımpaşa ile deplasmanda oynanacak maçta riske edilmemesi, Fenerbahçe maçında ise sahada olması bekleniyor.

