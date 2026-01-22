Rafa Silva'nın Benfica'dan alacağı maaş belli oldu

Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi ayrılıkla noktalanıyor.

Siyah-beyazlı kulüple yollarını ayırmaya hazırlanan deneyimli futbolcu, Benfica'ya imza atmak üzere İstanbul'dan ayrıldı. Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması beklenirken, anlaşmanın detaylarını Portekiz basını duyurdu.

SÖZLEŞME DETAYLARI

A Bola'nın haberine göre Benfica, Rafa Silva ile 2028 yazına kadar geçerli bir sözleşme konusunda el sıkıştı. Beşiktaş'ta yıllık 6 milyon euro kazanan Portekizli futbolcunun, eski kulübü Benfica'dan ise senelik 2.2 milyon euro ücret alacağı belirtildi.

ALACAKLARINDAN VAZGEÇTİ

Haberde ayrıca, Rafa Silva'nın bu transferi gerçekleştirebilmek adına Beşiktaş'taki kazancından önemli bir miktarda feragat ettiği vurgulandı.