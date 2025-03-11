İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mart 2025 Salı / 12 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,5802
  • EURO
    39,8373
  • ALTIN
    3409.72
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Rafa Silva'nın çabası yenilgiyi önleyemedi
Spor

Rafa Silva'nın çabası yenilgiyi önleyemedi

Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK'ya 2-1 yenilen Beşiktaş'ta etkili bir oyun sergileyen Rafa Silva'nın çabası takımına yetmedi.

HABER MERKEZİ11 Mart 2025 Salı 09:29 - Güncelleme:
Rafa Silva'nın çabası yenilgiyi önleyemedi
ABONE OL

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, içerde kaybedilen Gaziantep FK maçının en iyileri arasındaydı ancak gösterdiği performans yenilginin önüne geçemedi.

Takımına penaltıyı kazandıran isim olan ve hücumda yine etkili bir oyun sergileyen Portekizli yıldız oyuncu takımının geri kalan sürede skoru değiştirmesine yardımcı olamadı.

LİGDEKİ PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla şu ana kadar 24 lig karşılaşmasında forma giyen Portekizli yıldız oyuncu, 7 gol ve 3 asistle siyah-beyazlılara katkıda bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.