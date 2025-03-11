Rafa Silva'nın çabası yenilgiyi önleyemedi

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, içerde kaybedilen Gaziantep FK maçının en iyileri arasındaydı ancak gösterdiği performans yenilginin önüne geçemedi.

Takımına penaltıyı kazandıran isim olan ve hücumda yine etkili bir oyun sergileyen Portekizli yıldız oyuncu takımının geri kalan sürede skoru değiştirmesine yardımcı olamadı.

LİGDEKİ PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla şu ana kadar 24 lig karşılaşmasında forma giyen Portekizli yıldız oyuncu, 7 gol ve 3 asistle siyah-beyazlılara katkıda bulundu.