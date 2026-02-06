İSTANBUL 16°C / 11°C
  Rafa Silva'nın Devler Ligi durumu netleşti
Spor

Rafa Silva'nın Devler Ligi durumu netleşti

Benfica, yeni transfer Rafa Silva'yı Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil ederken yıldız futbolcunun durumu netlik kazandı. Portekiz ekibi, son 16 play-off turunda Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.

6 Şubat 2026 Cuma 16:27
Rafa Silva'nın Devler Ligi durumu netleşti
Benfica, ara transfer döneminde uzun süren görüşmelerin ardından Beşiktaş'tan Rafa Silva'yı kadrosuna katmıştı. Portekiz ekibinde, yıldız futbolcunun UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki durumu da netlik kazandı.

Teknik direktör Jose Mourinho, Benfica'nın Şampiyonlar Ligi kadrosuna yeni transferler Rafa Silva ve Sidny'i dahil etti.

Öte yandan sakatlıkları bulunmasına rağmen Samuel Soares, Alexander Bah, Richard Ríos, Dodi Lukebakio, Wynder, Nuno Felix ve Joao Veloso da Benfica'nın Şampiyonlar Ligi kadrosuna kaydedilen isimler arasında yer aldı.

Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turuna yükselme play-off maçında Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. İlk maç 17 Şubat'ta Estádio da Luz'da, rövanş mücadelesi ise 25 Şubat'ta Santiago Bernabéu'da oynanacak.

Popüler Haberler
