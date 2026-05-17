Rafa Silva'nın golü fayda etmedi! Beşiktaş bonustan oldu

Benfica, Portekiz Premier Ligi'nin son haftasında Estoril'i 3-1 mağlup ederken, Beşiktaş'ın eski yıldızı Rafa Silva da rakip fileleri havalandırdı.

16. dakikada attığı golle Benfica'yı 3-0'lık üstünlüğü taşıyan Rafa, ara transfer döneminde Beşiktaş'tan Portekiz devine transfer olmuştu.

BEŞİKTAŞ'IN BEKLEDİĞİ OLMADI

Bu galibiyete rağmen puan tablosunda yeri değişmeyen Benfica, ligi 80 puanla 3. sırada bitirdi. Porto'nun 88 puanla şampiyon olduğu Portekiz'de, 2. sırayı ise 82 puanlı Sporting'e kaptırdı.

Bu sonuçla Benfica'nın ilk ikinin dışında kalarak Şampiyonlar Ligi vizesi alamaması Beşiktaş'ı da maddi olarak zarara uğrattı.

2 MİLYON EUROLUK KAYIP!

Record'un haberine göre; Benfica ligi ilk iki sırada bitirmesi halinde Beşiktaş'a 2 milyon euro ödeyecekti. Ancak Portekiz devi, ezeli rakipleri Porto ve Sporting'in gerisinde kalınca siyah beyazlıların bonus beklentisi gerçeğe dönmedi.

Son 3 haftaya 2. sırada giren Benfica, Famalicao ve Braga maçlarında aldığı beraberlikler sonrasında Sporting'in gerisine düşmüştü.

Kırmızı beyazlı takım son hafta dün gece oynanan maçta Estoril'i 3-1 yense de; Sporting, Gil Vicente karşısında hata yapmayınca sıralama değişmedi.