Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinden sonra patlama yapan Rafa Silva, daha sonra hocasıyla ters düştü ve kadroya alınmamaya başladı. Kamuoyuna kimse yaşananlar hakkında net bir bilgi vermediği için, durum kaçınılmaz olarak bir dedikodu üretim odağına dönüştü. Rafa Silva'nın ayrılmak istediği, "Sergen Yalçın varsa, ben yokum" diye yönetime rest çektiği, Başkan Serdal Adalı'nın oyuncuyu ikna etmek için özel bir görüşme yaptığı gibi pek çok senaryo yazılıp çizildi.

TARAFTARA İKNA EDİCİ MESAJLAR

Beşiktaş yönetimi de kamuoyundaki bu sisli havayı dağıtmak ve yaşananları net bir şekilde paylaşmak için bir basın toplantısı planladı. Bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılacak basın toplantısında Adalı ve Yalçın, Rafa Silva olayının perde arkasına ilişkin bilgi verecek. Portekizli yıldızın kulüple bağlarını kopma noktasına getiren olayları aktaracak. Taraftarlarla Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, Rafa Silva'nın ayrılığı sonrası karşı karşıya gelmesini önleyecek haklı gerekçeler sıralanacak.

BENFİCA'YA DÖNECEK İDDİALARI

Beşiktaş'ın basın toplantısı açıklamasında dikkat çeken bir başka ayrıntı da, "Öte yandan profesyonel futbolcumuz Rafa Silva, ailesi ve menajeriyle görüşmek üzere 15 Kasım Cumartesi akşamına kadar kulübümüzden izin istemiştir" şeklindeki açıklamaydı. Rafa Silva'nın ayrılmadan önce Başkan Adalı'ya, "Ya bırakırsınız, ya da bırakırım" diye rest çektiği iddia ediliyor. Bir başka iddia da Benfica'ya dönmek isteyen Portekizli oyuncunun, Beşiktaş'ta bir daha oynamamak için sorun çıkarttığı şeklinde. Rafa Silva'ya, Suudi kulüplerinin de ilgisi olduğu biliniyor.