Beşiktaş'ta son olarak Fenerbahçe derbisinde sahaya çıkan Rafa Silva'nın geleceği hâlâ netlik kazanmış değil. Takımdan ayrılmayı düşündüğü bilinen Portekizli oyuncu, sakatlığı nedeniyle bir süredir idmanlara katılmazken ülke basınında yeni bir iddia daha gündeme geldi.

"CANI İSTERSE KAPIMIZ AÇIK"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'de son oynanan Fatih Karagümrük maçının ardından yaptığı açıklamada Rafa'nın durumuyla ilgili son bilgileri paylaşmıştı. Yalçın açıklamasında, "Bireysel antrenman yapıyor tek başına. Canı antrenmana çıkmak isterse biz oradayız. Bizim için bir sorun yok. Kendisi oynamak istemiyor. Konunun bizimle bir alakası yok. Bir gün canı isterse kapımız açık, buyursun gelsin." ifadelerini kullanmıştı.

PORTEKİZ BASININDAN İDDİA

Portekiz basınında Record, Rafa Silva'yla yeni bir iddiada bulundu. Haberde, Rafa'nın Benfica'ya geri dönebileceği ve Portekiz'deki diğer kulüpleri değerlendirmediği ifade edildi.

BENFICA'YA SICAK BAKIYOR

Beşiktaş'la 1.5 yıllık daha sözleşmesi bulunan Portekizli futbolcunun ülkesine dönmesi halinde Benfica'da oynamak istediği kaydedildi. Benfica'nın da Rafa'nın geri dönüşüne sıcak baktığı ancak bu transferin sadece deneyimli futbolcunun serbest kalması halinde olabileceğine dikkat çekildi.