Benfica'dan ayrılan ve Fenerbahçe ile Galatasaray'la da adı geçen gündemine gelen Rafa Silva, Suudi Arabistan transfer olmaya hazırlanıyor.

Suudi Arabistan'dan Arriyadiyah'ın haberine göre, Al-Shabab, kısa süre önce Portekizli futbolcu ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Rafa Silva'nın Al Shabab'a transferi için resmi açıklamanın beklendiği ifade edildi.

Al-Shabab ile anlaşan 31 yaşındaki Rafa Silva'nın Türkiye'den gelen teklifleri ise görmezden geldiği kaydedildi.

OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, pazartesi günü verdiği röportajda Rafa Silva için, "Rafa Silva serbest olduğu için çok fazla talibi var ve astronomik rakamlar isteniyor. Şu anda kesinlikle bizim gündemimizde değil." ifadelerini kullanmıştı.

BENFICA PERFORMANSI

Benfica'da 8 yıl boyunca forma giyen Rafa Silva, Portekiz temsilcisinde çıktığı 326 maçta 94 gol attı ve 79 asist yaptı.