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  • Rafa Silva'ya bir şeyler oldu! 29 Ağustos'tan beridir suskun
Spor

Rafa Silva'ya bir şeyler oldu! 29 Ağustos'tan beridir suskun

Beşiktaş'ın sezon başında Benfica'dan transfer ettiği ve yaptığı gol katkısıyla adından sıkça söz ettiren Rafa Silva'ya bir şey oldu. Başarılı oyuncu 29 Ağustos'tan beri skora katkı sağlamadı. İşte detaylar...

7 Ekim 2024 Pazartesi 12:31 - Güncelleme:
Rafa Silva'ya bir şeyler oldu! 29 Ağustos'tan beridir suskun
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Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, skora etki açısından sezona harika bir giriş yapsa da 29 Ağustos'tan bu yana adını tabelaya yazdıramadı.

Sezona 5 maçta 4 gol 3 asistle başlayan Rafa Silva, ligde skora son katkısını 18 Ağustos'taki Antalyaspor maçında 1 golle, resmi maçlarda ise 29 Ağustos'ta Lugano'ya karşı 1 gol ve 1 asistle yaptı.

OYUN İÇİ ETKİNLİĞİ DÜŞMEDİ AMA...

Portekizli oyuncu, oyun içerisindeki etkinliğini ve takım içerisindeki liderlik rolünü yitirmese de adını bir türlü skora yazdıramadı. Beşiktaş, Rafa'nın skora etki edemediği 5 lig maçında 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı, Avrupa Ligi'nde ise oynadığı 2 maçta yenildi.

MİLLİ ARADA DİNLENECEK

Milli ara sonrası 6 maça ilk 11'de başlayıp sadece iki maçta kenara gelen Rafa'nın, milli arada yorgunluğunu atlatıp skorer kimliğine dönmeyi hedeflediği öğrenildi.

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