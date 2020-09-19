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Spor

Rafael: ''Fransız hakemler felaketti''

Başakşehir'in yeni transferi Rafael Fransa kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu. Fransız hakemlerin tam bir felaket olduğunu söyleyen Rafael, 'Bu konu hakkında konuşmayacağım bile' dedi.

19 Eylül 2020 Cumartesi 00:43 - Güncelleme: 19 Eylül 2020 Cumartesi 00:43
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Başakşehir'in yeni transferlerinden Rafael verdiği röportajda Fransız hakemlerin kendisi için iyi şeyler anımsatmadığını söyledi.

beIN Sport Fransa'ya konuşan Rafael, Fransa'da hakemler bakımından zor anlar yaşadığını belirterek, "Hakemler... Bu konu hakkında konuşmayacağım bile. Fransız hakemler benim için bir felaketti. Fransa'da anlamakta zorlandığım şeyler oldu." sözlerini kullandı.

Manchester United'ın ardından geldiği Lyon'da unutamayacağı günler yaşadığını söyleyen Rafael kendisini destekleyen Lyon taraftarlarının da olduğunu belirtti. Brezilyalı ayrıca Fransa'da geçirdiği 5 yılın kendisi açısından unutulmaz olduğunu da sözlerine ekledi.

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