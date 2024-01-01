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Spor

Rafael Leao: Ibrahimovic, Avrupa Ligi'ni kazanmamızda yardımcı olacak

Milan'ın Portekizli oyuncusu Rafael Leao, kulübü ve kendisine ait yeni yıl hedefleri hakkında konuştu. Yıldız futbolcu, Avrupa Ligi'ni kazanmak istediklerini ve Zlatan Ibrahimovic'in tecrübesiyle kendilerine katkıda bulunacağını belirtti.

1 Ocak 2024 Pazartesi 17:54 - Güncelleme:
Rafael Leao: Ibrahimovic, Avrupa Ligi'ni kazanmamızda yardımcı olacak
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Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao, yeni yıldaki hedeflerini açıkladı.

Yeni yılda Avrupa Ligi'ni kazanmak istediklerini söyleyen Leao, "Bu yıl, Avrupa Ligi'ni kazanmak istiyoruz. Milan daha önce bu kupayı hiç kazanmadı. Ibrahimovic, daha önce kazanmıştı. Tecrübesiyle bize yardımcı olacak" sözlerini kullandı.

Milan kariyeri ve taraftarlarla ilişkisi hakkında da konuşan 24 yaşındaki futbolcu, "Buraya geldiğimde kimse benim hakkımda konuşmadı. Bugün bir idolüm. Bunun için taraftarlara teşekkür ediyorum. Üzerimde baskı kurdular ama bu her zaman, "Hadi yapabilirsin" şeklinde iyi bir baskıydı. Onlar olmasaydı, bugün olduğum kişi olamazdım" sözlerini kullandı.

2019 yılından bu yana Milan'da forma giyen Leao, İtalyan ekibinde çıktığı 183 maçta 47 gol attı ve 41 asist yaptı.

Rafael Leao'nun Milan ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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