Galatasaray ve Fenerbahçe, Milan forması giyen ve taraftarlarla yaşadığı sorunların ardından takımdan ayrılma ihtimali olan Rafael Leao'nun durumunu yakından takip ediyor.

Milan'da geride kalan sezon hayal kırıklığı ile bitti. İtalyan ekibi, Şampiyonlar Ligi'ne gidememesinin ardından teknik direktör Massimiliano Allegri ile yollarını ayırdı. Milan'da Allegri sonrası kadroda da önemli ayrılıklar yaşanması bekleniyor.

AYRILIĞA YAKIN

Milan'da ayrılığa en yakın isimlerden biri olarak Rafael Leao ön plana çıkıyor. Portekizli yıldız, sezon içerisinde taraftarlarla sorun yaşamış ve bir dönem sosyal medya hesabını kapatmak zorunda kalmıştı.

EZELİ RAKİPLER PEŞİNDE

La Gazzetta dello Sports'ta yer alan habere göre, Galatasaray ve Fenerbahçe, 26 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.

G.SARAY'DA TEKLİF HAZIRLIĞI

Galatasaray, Rafael Leao'ya yıllık 10 milyon euro maaşın yanında ekstra bonuslar da içeren bir teklif hazırlıyor.

HAKAN SAFİ'NİN LİSTESİNDE

Fenerbahçe'de ise başkan adayı Hakan Safi'nin, Rafael Leao'yu takıma kazandırmak istediği haberleri gündeme gelmişti.

MILAN İLE TEMAS YOK

Şu ana kadar Milan ile herhangi bir temas kurulmadı. Olası bonservis bedelinin ise 40 ila 50 milyon euro arasında olması bekleniyor.

MANU VE SUUDİ ARABİSTAN

Rafael Leao için daha önce Manchester United ve Suudi Arabistan iddiaları da gündeme gelmişti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Milan'da geride kalan sezonda 31 maçta süre bulan 26 yaşındaki Rafael Leao, 10 gol attı ve 3 asist yaptı.

MILAN İLE SÖZLEŞMESİ

Milan ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Rafael Leao'nun, güncel piyasa değeri 65 milyon euro olarak gösteriliyor.