İSTANBUL 25°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mart 2024 Pazar / 20 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4113
  • EURO
    35,1999
  • ALTIN
    2327.74
  • BIST100
    9142.4
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Rafael Leao: Milan benim evim, burada mutluyum
Spor

Rafael Leao: Milan benim evim, burada mutluyum

Milan'nın Portekizli yıldızı Rafael Leao geleceği hakkında konuştu. Başarılı futbolcu Milan'da mutlu olduğunu dile getirdi.

31 Mart 2024 Pazar 13:59 - Güncelleme:
Rafael Leao: Milan benim evim, burada mutluyum
ABONE OL

Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao, geleceği için gelen sorunun ardından açıklamalarda bulundu.

Geleceğin ne getireğini bilmediğini söyleyen Portekizli yıldız, daha önce olduğu gibi yine Milan'da mutlu olduğunu kaydetti.

"RAHAT VE MUTLU HİSSEDİYORUM"

Leao, "Milan ile sözleşmem var ve şu anda kalbim ile aklım burada. Her zaman söylediğim gibi Milan benim evim. Burada kendimi çok rahat hissediyorum ve mutluyum" sözlerini sarf etti.

PSG'nin, takımdan ayrılma ihtimali bulunan Kylian Mbappe'nin yerini 24 yaşındaki Leao ile doldurmak istediği öne sürülmüştü.

Milan ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Leao, bu sezon İtalyan ekibinde çıktığı 37 maçta 11 gol attı ve 12 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.