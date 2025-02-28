İSTANBUL 12°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Şubat 2025 Cuma / 2 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,5269
  • EURO
    38,055
  • ALTIN
    3344.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Rafael Leao: Suç bizde

Milan'ın yıldızı Rafael Leao, Bologna karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyet sonrası takımın performansını eleştirdi.

Haber Merkezi28 Şubat 2025 Cuma 19:51 - Güncelleme:
Rafael Leao: Suç bizde
ABONE OL

Milan'ın Portekizli oyuncusu Rafael Leao, Bologna karşısında alınan 2-1'lik yenilgi sonrası takımın performansını eleştirdi.

Portekizli oyuncu, "Maç bizim elimizdeydi ama kaybettik. Suç bizde, başımızı kaldırıp toparlanmalıyız" dedi.

Leao, Bologna'nın tartışmalı ilk golü hakkında ise "Bazı tuhaf pozisyonlar yaşandı. Konuşursam olay büyür ama odaklanmamız gereken şey biziz" yorumunu yaptı.

Milan, ligde üst üste ikinci yenilgisini alırken, Şampiyonlar Ligi bileti için kritik bir sürece girdi. Dördüncü sıradaki Juventus ile arasındaki fark 8 puana çıkan kırmızı-siyahlılar, Lazio ile oynayacakları bir sonraki maçı "final gibi" görüyor.

Leao, "Kendi sahamızda Lazio'yu yenmek zorundayız. Artık her maç bizim için final niteliğinde" ifadelerini kullandı.

PERFORMANSI

Bu sezon Milan formasıyla 38 maçta görev alan Leao, 10 gol 7 asistlik performans sergiledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.