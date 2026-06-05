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Spor

Rafael Leao, Süper Lig devine hayırlı olsun! İki katını teklif ettiler

İtalyan devi Milan'dan ayrılacağını açıklayan Portekizli futbolcu Rafael Leao'nun yeni adresi netleşiyor. İsmi Fenerbahçe ile de anılan yıldız oyuncu için Galatasaray da devreye girdi. Sarı-kırmızılıların, Rafael Leao'ya mevcut maaşının iki katını teklif ettiği ve Milan ile bonservis pazarlıklarına başladığı aktarıldı.

BEYZA NUR YILMAZ5 Haziran 2026 Cuma 18:29 - Güncelleme:
Rafael Leao, Süper Lig devine hayırlı olsun! İki katını teklif ettiler
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İtalyan ekibi Milan'dan ayrılarak kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen Rafael Leao'nun yeni adresini duyurdular.

İsmi Fenerbahçe'yle anılan yıldız oyuncu için Galatasaray'ın devreye girdiği aktarıldı.

RAFAEL LEAO ADIM ADIM SÜPER LİG'E

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Sarı-kırmızılılar, yıllık 5,5 milyon Euro kazanan yıldız futbolcuya; 10 milyon Euro ve ek olarak bonuslar içeren bir teklifte bulundu.

BONSERVİSİNİ DUYURDULAR

Yıldız kanat oyuncusunun Galatasaray'da forma giymeye sıcak baktığı aktarılırken, sarı-kırmızılıların Milan ile bonservis pazarlıklarına başladığı öne sürüldü.

İtalyan ekibi, Leao için yaklaşık 60 milyon euroluk bir bonservis beklerken, Galatasaray'ın 40 milyonluk bir teklif hazırlığında olduğu aktarıldı.

50 MİLYON EUROLUK KANAT!

50 milyon euroluk piyasa değerine sahip Portekizli futbolcu geride bıraktığımız sezonda Milan formasıyla çıktığı 31 maçta 10 gol 3 asistlik performans sergiledi.

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