Rafael Leao'dan olay hareket: Rakibine yumruk attı

Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan ve Fenerbahçe ile Galatasaray'la anılan Rafael Leao, hazırlık maçında olay harekete imza attı.

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren Portekiz, hazırlık maçında Şili ile Lizbon'da karşılaştı. Bir pozisyonda Portekizli Cancelo ve Şilili Roman karşı karşıya geldi.

Roman'ın Cancelo'ya faul yapmasının ardından Rafael Leao olaya dahil oldu.

Roman'a fiziksel tepki gösteren Leao, ileri giderek oyuncuya yumruk attı. Hakem Zufferli, Leao ve Roman'a kırmızı kart gösterdi.