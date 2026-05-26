  • Rafael Leao'dan veda gibi açıklama: Umarım Milan gelecek sezon yeniden zaferlere imza atar
Rafael Leao'dan veda gibi açıklama: Umarım Milan gelecek sezon yeniden zaferlere imza atar

İtalya Serie A ekibi Milan forması giyen Rafael Leao sosyal medya hesanı üzerinden yaptığı açıklamayla gündem oldu. Rafael Leao açıklamasında adeta kulübe veda etti.

HABER MERKEZİ26 Mayıs 2026 Salı 17:33
Milan forması giyen Rafael Leao, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla gündem oldu.

Portekizli yıldız, açıklamasında adeta Milan'a veda etti.

Milan'da taraftarlarla sorun yaşayan ve adı ayrılıkla geçen 26 yaşındaki futbolcunun sözleri şu şekilde:

"Bu dönem, fiziksel ve psikolojik dayanıklılığımı sonuna kadar sınadı ve bunu benimle yakından yaşayanlar, bunun benim için ne kadar zor olduğunu bilirler.

Bu nedenle, bu sezonun bizim yaşadığımızdan tamamen farklı bir yöne gitmesi için elimden gelenin en iyisini yapan herkese teşekkür etmek istiyorum.

Umarım Milan gelecek sezon yeniden zaferlere imza atar."

MILAN İLE SÖZLEŞMESİ

Milan ile 2028 yılına kadar kontratı bulunan Rafael Leao, geride kalan sezonda 31 maçta 10 gol attı ve 3 asist yaptı.

