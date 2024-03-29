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Spor

Rafael Leao'nun geleceği hakkında açıklama geldi

Milan CEO'su Giorgio Furlani, başarılı futbolcusu Rafael Leao'nun geleceği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

29 Mart 2024 Cuma 16:32 - Güncelleme:
Rafael Leao'nun geleceği hakkında açıklama geldi
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Milan'ın yıldız futbolcusu Rafael Leao'nun geleceğiyle ilgili İtalyan kulübünden önemli bir açıklama geldi.

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Milan CEO'su Giorgio Furlani, "Leao için gelecek teklifleri değerlendirecek misiniz?" sorusu üzerine Portekizli futbolcunun sözleşmesinde 175 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi olduğunu hatırlatarak "Ancak bu maddeden önce Leao'nun Milan'da kalma arzusu var. Burada kendini iyi hissediyor. Ayrılmak için gitmek istemeyi kendisi istemeli ana gerçekten istemiyor" yanıtını verdi.

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Furlani, "Aynı durum sol bek Theo Hernandez ve kaleci Mike Maignan için de geçerli mi?" sorusunu ise "Haziran 2026'ya kadar sözleşmeleri var. Transfer konuşuluyor ama genellikle geleceklerine oyuncular kendileri karar veriyor. Theo ve Mike'ın mümkün olduğu kadar uzun süre bizimle kalmalarını ve yine fark yaratmalarını umuyoruz" ifadeleriyle yanıtladı.

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