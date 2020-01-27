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Spor

Rafael Nadal, Avustralya Açık'ta çeyrek finale yükseldi

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta erkeklerin 1 numaralı seribaşı Rafael Nadal, 23 numaralı seribaşı Nick Kyrgios'u 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

27.01.2020  15:52 - Güncelleme: 27.01.2020  15:52

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 8. günü, akşam seansındaki 4. tur maçlarıyla tamamlandı.

Avustralya Açık'taki tek şampiyonluğunu 2009'da elde eden Nadal ile seyircisi önünde oynayan Kyrgios karşılaştı. Kyrgios, ısınma sırasında, helikopter kazasında ölen Kobe Bryant'ın formasını giydi.

Erkekler dünya 1 numarası Nadal, oldukça zorlandığı mücadeleyi, 3 saat 38 dakika sonunda 3-1 (6-3, 3-6, 7-6, 7-6) kazandı.

Maç sonu röportajında Kobe Bryant'ın kariyeri boyunca formasını giydiği Los Angeles Lakers'ın şapkasını takan Nadal, ABD'li basketbolcunun asla unutulmayacağını söyledi.

Erkeklerdeki diğer müsabakada 7 numaralı seribaşı Alexander Zverev, 17 numaralı seribaşı Andrey Rublev'i 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup ederek çeyrek finalist oldu.

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