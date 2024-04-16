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Spor

Rafael Nadal galibiyetle döndü

Sakatlığını nedeniyle yaklaşık 4,5 ay sahalardan uzak kalan İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Barcelona Açık Turnuvası ile kortlara dönmesiyle ilk turda İtalyan Flavio Cobolli'yi 2-0 mağlup etti.

16 Nisan 2024 Salı 21:16 - Güncelleme:
Rafael Nadal galibiyetle döndü
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Sakatlığının ardından yaklaşık 4,5 ay sonra Barcelona Açık Turnuvası ile kortlara dönen İspanyol tenisçi Rafael Nadal, ilk turda İtalyan Flavio Cobolli'yi 2-0 yendi.

2022 Fransa Açık finalinden bu yana ilk toprak kort maçına çıkan 37 yaşındaki Nadal, dünya klasmanının 62 numarası Cobolli ile karşılaştı.

1 saat 25 dakika süren mücadeleyi 6-2 ve 6-3'lük setlerle kazanan Nadal, ikinci turda Avustralyalı Alex de Minaur'un rakibi oldu.

İspanyol tenisçi, Barcelona Açık'ta şimdiye kadar 12 kez şampiyonluğa ulaştı.

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