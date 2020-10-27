Rafael Nadal golfte de hünerlerini sergiledi

AA 27 Ekim 2020 Salı 13:02 - Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 13:02

Tek erkekler dünya sıralamasında 2 numarada yer alan İspanyol tenisçi Rafael Nadal, katıldığı Balearic Golf Şampiyonası'nda 6. oldu.

Fransa Açık (Roland Garros) tenis turnuvasını kazanarak kariyerindeki 20. grand slam şampiyonluğuna ulaşan 34 yaşındaki İspanyol tenisçi, hünerlerini golf branşında da başarıyla sergiliyor.

Tenise başlamadan önce de amatör olarak oynadığı golfü bırakmayan Nadal, doğduğu İspanya'nın Mallorca adasında düzenlenen Balearic Golf Şampiyonası'na katıldı.

Üç gün süren şampiyonayı 225 puanlık derecesiyle 6. sırada bitiren Nadal, tenisin ardından golf branşında da iddialı olduğunu gösterdi.